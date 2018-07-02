Сирийская армия захватила военную базу с танками и боеприпасами

Сирийская армия захватила военную базу группировки «Лива Мухаджирин валь Ансар». Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

База расположена рядом с населенным пунктом Савара, в 20 километрах от города Дераа. Отмечается, что на территории, помимо документации, были оставлены две БМП-1, 122-миллиметровая гаубица Д-30, несколько танков Т-55 и небольшое количество боеприпасов.

Правительственные силы также обнаружили под базой вырытые боевиками помещения. В частности, среди подземных укрытий были кухня и помещения для отдыха.

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29 июня стало известно, что сирийская армия отбила у боевиков в провинции Дераа стратегически важную точку — холм, с которого открывается вид на дорогу, соединяющую западную и восточную части провинции. Таким образом, боевики теперь не могут свободно перемещаться между районами.

В провинции Дераа правительственная армия продолжает операцию против групп террористов, отвоевать удалось уже несколько населенных пунктов. Ранее сообщалось, что ВКС России помогли сирийской армии полностью отбить у террористов район Ладжат, а также поддержали атаку на район аль-Балад.

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