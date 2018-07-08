Китай предложил России создать «космический интернет»

Представители Китая в ходе переговоров в Москве предложили «Роскосмосу» обсудить возможность создания аналога OneWeb и Starlink — спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В ходе двухсторонней встречи 4 июля делегация Китая, прибывшая в Москву для знакомства с новым руководством «Роскосмоса», представила, в том числе, свои планы по формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было озвучено предложение об участии России в проекте», — говорится в сообщении.

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Ранее «Роскосмос» презентовал в Москве спутниковую систему «Эфир». Сообщалось, что на реализацию проекта потребуется около 300 миллиардов рублей. Для полного охвата спутниковым интернетом территории России требуется более 70 космических аппаратов, для всей Земли — около 300.

В апреле в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники. В том же месяце источник заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной станции из-за отставания «по всем технологическим циклам изготовления космической техники».

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