Российский бухгалтер украла больше полумиллиона из школы и детсада

В Омске бывший главбух детсада №317 и общеобразовательной школы №138 украла 657 тысяч рублей, завышая путем махинаций с документами свою зарплату. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Вину в совершении преступления она признала в полном объеме и частично возместила причиненный ущерб», — отметили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил 35-летнюю женщину к двум с половиной годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Она также должна возместить причиненный заведениям ущерб.

В июне 44-летняя медсестра Амурского областного онкологического диспансера была осуждена за кражу лекарств для больных, страдающих от рака. Больнице причинен ущерб более чем на 290 тысяч рублей. Женщина получила наказание в виде трех лет колонии общего режима.

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