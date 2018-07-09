Грузинский пастух убил семью американцев

Правоохранительные органы Грузии задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве троих уроженцев США, проживавших в стране. Об этом в понедельник, 9 июля, заявил начальник главного управления криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, передает «Интерфакс».

«Следствием установлено, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада в результате взаимной перебранки подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну, а его супруга упала при попытке бегства в ущелье и погибла. Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине», — сообщил Челидзе.

На прошлой неделе в экстренные службы Грузии поступило сообщение об исчезновении американской семьи из трех человек, несколько лет проживавшей в Грузии. 6 июля в селе Цвери были найдены автомобиль и личные вещи пропавших. Позже в тот же день в трех километрах от обнаруженной машины было найдено тело 43-летней Лоры Смит, в субботу спасатели обнаружили труп ее мужа, 44-летнего Райана Смита.

Поиски их четырехлетнего сына продолжались несколько суток. На место, где находился труп ребенка, указал сам предполагаемый убийца.

В своих показаниях пастух утверждает, что провел семью американцев к водопаду, где семья делала фотографии. Там же произошел конфликт — женщина оступилась, но пастух спас ее от падения. Именно это вызвало раздражение главы семейства — у него с 19-летним юношей возник спор, перешедший в ссору, в результате которой пастух убил 44-летнего мужчину. Затем молодой человек расправился с начавшим плакать ребенком, а попытавшаяся убежать женщина сорвалась с обрыва. Пытаясь скрыть преступление, пастух похоронил ребенка.

Как отмечается, первоначально расследование дела началось в соответствии со статьей 116 («Причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц») Уголовного кодекса Грузии. После проведения медицинской экспертизы дело было переквалифицировано на более тяжкий состав по статье 109 («Преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах»). 19-летнему пастуху, которому еще предстоит пройти психиатрическую экспертизу, грозит пожизненное заключение.

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