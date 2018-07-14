Появились новые подробности убийства американской семьи грузинским пастухом

Стали известны новые детали убийства семьи из США в Грузии, в совершении которого обвиняют 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури. Об этом со ссылкой на телеканал «Имеди» сообщает «Интерфакс».

«Экспертиза тела погибшей Лоры Смит показала, что она была изнасилована», — рассказал источник телеканала. Кроме того, по его информации, у Кобаури был изъят мобильный телефон, на котором обнаружены снимки женщины.

«Имеди» также показал запись допроса пастуха, в ходе которого он сообщает подробности убийства граждан США Райана и Лоры Смит и их четырехлетнего сына.

Кобаури был задержан 9 июля, а через два дня арестован. По версии следствия, 4 июля пастух застрелил из охотничьего ружья 44-летнего мужчину и ребенка, а 43-летняя женщина погибла, упав со скалы во время бегства. Это произошло в ущелье Хада в регионе Мцета-Мтианети.

Пастуху грозит пожизненное заключение.

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