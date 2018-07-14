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Появились новые подробности убийства американской семьи грузинским пастухом

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Стали известны новые детали убийства семьи из США в Грузии, в совершении которого обвиняют 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури. Об этом со ссылкой на телеканал «Имеди» сообщает «Интерфакс».

«Экспертиза тела погибшей Лоры Смит показала, что она была изнасилована», — рассказал источник телеканала. Кроме того, по его информации, у Кобаури был изъят мобильный телефон, на котором обнаружены снимки женщины.

«Имеди» также показал запись допроса пастуха, в ходе которого он сообщает подробности убийства граждан США Райана и Лоры Смит и их четырехлетнего сына.

Кобаури был задержан 9 июля, а через два дня арестован. По версии следствия, 4 июля пастух застрелил из охотничьего ружья 44-летнего мужчину и ребенка, а 43-летняя женщина погибла, упав со скалы во время бегства. Это произошло в ущелье Хада в регионе Мцета-Мтианети.

Пастуху грозит пожизненное заключение.

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Предыстория: Грузинский пастух убил семью американцев
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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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