В Грузии 30 человек избили российского туриста

Жители грузинского села Гудаури избили российского пилота-парапланериста Федора Челышева. Видео инцидента и подробности опубликованы в Facebook.

«30 местных жителей, под соусом "это моя земля, уезжай домой", избили почти до смерти пилота Федора Челышева. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Федора тяжелое сотрясение мозга (пилотский защитный шлем сдвинули на глаза, били ногами по затылку, сорвали закрепленную на шлеме камеру GoPro), сломан нос, отбиты почки, разломаны стекла в машине», — написала автор публикации Нина Топольская.

«Вызванная полиция не смогла ничего сделать. Просто приняли заявление. Угрозы и мат продолжались. Моральное давление тоже. Мы будем добиваться максимального наказания для виновных», — добавила она. Причину конфликта она не назвала.

Агентство «Новости-Грузия» отмечает, что после того, как Челышев вместе с сопровождающими лицами покинул место нападения на него, в их автомобиль полетели камни.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям «Насилие» и «Повреждение чужого имущества».

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