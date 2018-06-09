Появились подробности избиения россиянина толпой грузин-русофобов

В избиении российского пилота-парапланериста Федора Челышева в грузинском селе Гудаури имеется бизнес-подоплека. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказала представитель МВД Грузии Анано Барабадзе.

Она сообщила, что причиной нападения на Челышева стало «противостояние двух бизнес-групп, занимающихся прокатом парапланов для туристов». «В одну группу входят местные жители, а в другую — россияне и украинцы», — уточнила Барабадзе.

Представитель МВД Грузии добавила, что вместе с Челышевым был его знакомый — украинец. Информацию о том, пострадал ли он, Барабадзе не предоставила, однако заверила, что «все виновные понесут наказание».

«Коммерсантъ» также указывает, что вызванная на место происшествия полиция не стала вмешиваться, а нападавшие выкрикивали антироссийские и ксенофобские лозунги.

Директор компании «Атлантида», которая занимается прокатом парапланов, рассказал, что подобное происходит не впервые. По его словам, незадолго до избиения Челышева, в Гудаури произошел конфликт между грузинскими парапланеристами и группой пилотов из России и Украины.

«Компания "Атлантида" работает официально, занимается парапланеризмом. У нас арендован земельный участок, откуда мы осуществляем полеты. Рядом местное население, глядя на нас, решило научиться летать и заниматься парапланеризмом… Они не хотят, чтобы мы работали на их земле. Они говорят: "Это только наша земля, и только мы можем здесь работать". Сами они не зарегистрированы», — рассказал Анатолий Михайлюта «Sputnik Грузия».

По его словам, конфликт произошел из зависти, так как у компании есть клиенты и они зарабатывают деньги. «Вчера [грузинские парапланеристы] прямо при клиентах пришли на старт и начали препятствовать нашей работе — съехалось много людей, начался конфликт, а потом до 20 человек избили двоих пилотов», — сообщил Михайлюта.

Избиты были и сотрудники кемпинга, которые пытались снять драку на видео. «Мы вызвали полицию, полиция приехала, и второй раз началась драка при полиции, но полиция не смогла разнять их. Вчера мы вместе с полицией уехали оттуда и после этого всю ночь писали заявления», — рассказал Михайлюта.

Нападение на Федора Челышева произошло 9 июня. Около 30 человек избили россиянина до полусмерти, у него зафиксированы тяжелое сотрясение мозга и перелом носа. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

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