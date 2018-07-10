Кремль ответил на сравнение властей России с мафией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского сенатора Джона Кеннеди, сравнившего российскую власть с мафией. Об этом передает РИА Новости во вторник, 10 июля.

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», — сказал Песков.

Он также отметил, что американский политик был в России и имел возможность «пообщаться с нашим руководством». «Конечно, трудно понять подобные слова», — добавил он.

Группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России в конце июня, в ходе визита они пообщались с российскими коллегами. По данным агентства Associated Press, Кеннеди после посещения Москвы и Санкт-Петербурга заявил, что президента России Владимира Путина «нужно сдерживать». Он также указал на то, что в России нет политической философии. По его словам, «это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии».

Российские парламентарии осудили высказывание американца. Так, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обвинила сенатора в хамстве и отметила, что он «скатился в риторику истеричного бессилия».

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