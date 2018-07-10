Телеведущий схватил певицу за задницу и испортил интервью

Член жюри британского шоу талантов X Factor Луис Уолш (Louis Walsh) схватил певицу Мелани Браун (Melanie Brown — Mel B) за задницу в ходе интервью. Об этом сообщает E! Online.

Инцидент произошел в 2014 году, однако пользователи Twitter обратили внимание на ролик лишь в начале июля 2018 года. Пара сидела на диване рядом с другим судьей передачи Саймоном Коуэллом (Simon Cowell) и певицей Шерил Коул (Cheryl Cole). С некоторых ракурсов в кадре было видно, что Уолш периодически поглаживал и хлопал Браун по ягодицам. В один момент девушка не выдержала и прервала интервью, когда член жюри сильно сжал руку.

«Подождите секунду. Почему ты хватаешься за мою задницу?» — спросила певица и сразу же отсела подальше. Уолш быстро убрал руку и сказал, что просто заботился о девушке. «Честно, ты в безопасности», — добавил Коуэлл, после чего Уолш громко рассмеялся. Однако певица назвала его действия неуместными.

Многие пользователи сети возмутились поведению члена жюри X Factor. «Почему он смеется вместо того, чтобы извиниться?» — негодовали зрители. Другие побоялись представить, как он ведет себя без телекамер. Уолш и Браун до сих пор отказываются публично комментировать инцидент.

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