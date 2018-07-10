Интернет и СМИ
 
Последние новости
Тайские спасатели заявили о плане вызволить всех оставшихся в затопленной пещере
Бывший муж Бузовой отчаялся продать обставленное ею жилье  
В США годовалый ребенок добровольно согласился переехать в Гондурас
Подставной саудовский принц 30 лет дурачил всех и погорел на любви к свинине
Тысячи англичан с радостью разорились на билетах в Россию
Московские застройщики начали останавливать продажи жилья
Премьер Британии поблагодарила Бориса Джонсона и рассмешила парламент
В США рассказали о военных трофеях из СССР
Россельхознадзор рассказал о праве россиян сажать любую картошку
Новости партнеров

Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»

Перейти в «Мою Ленту»
Лизи Канди

Телеведущая Лизи Канди (Lizzie Cundy) призналась, что на протяжении многих лет приуменьшала свой возраст ради успешной карьеры. Об этом она сообщила в интервью таблоиду The Sun.

Канди приходилось все время отнимать от реальной цифры от двух до пяти лет. Она была уверена, что в противном случае останется невостребованной. «Мне сказали, что я не получу работу на телевидении, если не буду так делать. Поэтому мне долгое время было 37», — призналась ведущая.

Канди отметила, что ей было чрезвычайно сложно лгать, так как она по природе является честным человеком. К тому же ее возраст стал предметом насмешек школьных друзей, которые знали ее с детства.

Свое признание телеведущая приурочила к прошедшему 50-летнему юбилею, совпавшему со съемками в шоу My Shirley Valentine Summer. Со слов Канди, пережитый опыт ее изменил. Телезвезда, являющаяся фанаткой пластической хирургии и косметологии, приняла решение временно отказаться от макияжа и даже заменить крупные импланты в груди на более естественные.

В рамках шоу My Shirley Valentine Summer восемь известных женщин старше 40 лет едут в отпуск на греческий остров, чтобы отдохнуть и найти любовь. Эту передачу часто сравнивают с известным британским реалити «Остров любви» (Love Island), где юные участники строят романтические отношения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
TV presenter Lizzie Cundy reveals she lied about her age to get work and told people she was ’37’ for years
Телеведущая поплатилась за легкое платье в кадре
Телеведущая решила сэкономить на детях и оказалась в центре скандала
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04Сегодня

Ужас в квадрате

Взрослые устраивают виртуальные оргии и взрывают друг друга на глазах у детей
16:37 9 июля

Тысячи сотрудников секретных военных баз прокололись на любви к бегу

20:09 9 июля

Девушка приспособила коробку с пиццей для важного объявления и прославилась

15:16 9 июля

Хакеры нашли способ украсть тысячи литров бензина у американской заправки

Интернет и СМИ00:49 1 июля

«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
06:44Сегодня

Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов

17:43 9 июля

Туристка случайно повторила мем «неверный парень» и прославилась

00:07Сегодня

Юный британский фанат поел борща, выпил водки и влюбился в Россию

Интернет и СМИ

Когда не хватает эмодзи

Россиянам нужны свои символы, и их необходимо выбрать прямо сейчас
10:46 9 июля

Блогер пошел под суд за трансляцию порнографии

18:49 9 июля

Отец обнаружил длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне

13:10 9 июля

Двух журналистов обвинили в нарушении закона столетней давности

Россия
Дети подземелья
Здесь жил Михаил Круг. Теперь тут настоящее русское гетто
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
Россельхознадзор рассказал о праве россиян сажать любую картошку
Фанаты «Зенита» избили защитниц граффити с Черчесовым
После года преследований россиянин облил возлюбленную мочой
Попытка остановить гаубицу кирпичами попала на видео
Все материалы
Мир
Ненависть к России и шутки про негритят
Чем запомнился скандальный британский министр Джонсон
Илон Маск заявил о готовности своей подлодки для спасения детей в Таиланде
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
Москва назвала «старой доброй мантрой» заявление Лондона о ситуации в Эймсбери
Тайские спасатели заявили о плане вызволить всех оставшихся в затопленной пещере
Названо условие примирения украинцев с поляками
Премьер Британии поблагодарила Бориса Джонсона и рассмешила парламент
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоЗа русских и мир
Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины
Захар Прилепин решил уйти из батальона армии ДНР
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер
Порошенко призвал опечатать границу с Россией
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Грузинский пастух убил семью американцев
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Украина захотела спасти Европу от «Северного потока-2»
Церковь Англии пригрозила выйти из нефтегазового бизнеса
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Россиян оставили без дешевой водки
Отсутствие подзаконных актов помешало банкам работать с электронными закладными
Центробанку разрешат проводить обыски
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Уфимские воры за 30 секунд украли пустые коробки из-под iPhone
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
Воры в законе пересели на бронированные автомобили
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи со скоростью вертолета
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
В США рассказали о военных трофеях из СССР
В России нашли способ «порубить» американские спутники
Россия впервые запустила космический грузовик по новой схеме
Все материалы
Спорт
Большая игра
Чемпионат мира продолжается без России. Борьба за кубок в самом разгаре
Хорватский футболист снова попал на видео со «Славой Украине»
Тысячи англичан с радостью разорились на билетах в Россию
Видео со «Славой Украине» обошлось хорвату в 15 тысяч долларов
Российские фанаты поддержали английского футболиста гимном
Тренера сборной Франции разозлили вопросы о России
«Реал» нашел замену Роналду
Все материалы
Культура
«Снял Лувр, так устраивай оргию»
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Guns N’ Roses — Not in This Lifetime... Tour «Это взрыв, чистая энергия и наркотик»
Их не было двадцать лет. И вот они возвращаются: Guns N' Roses
Серебренников назвал причину своего уголовного преследования
Охрана модного питерского клуба задрала юбку 17-летней девушке-трансгендеру
Актера из «Бригады» задержали в Москве с пистолетом
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса и обнаженки в кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Ужас в квадрате
Взрослые устраивают виртуальные оргии и взрывают друг друга на глазах у детей
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
Суровая реальность
Телеведущая раскрыла постыдный секрет «вечной молодости»
Девушка приспособила коробку с пиццей для важного объявления и прославилась
Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов
Все материалы
Ценности
Страшный суд
Почему некрасивые женщины захватили мир
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность
Дизайнер-антисемит придумал неожиданный способ носить смартфон
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Муж Ким Кардашьян начал торговать трениками жены
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Названы разрешенные к воровству в отелях предметы
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Туристам запретили купаться в Черном море
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой
Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка
Сбежавшая черепаха вернулась к эстонцу спустя три года
Цирковой слон рухнул на людей во время выступления
Все материалы
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Битва рамных внедорожников
Большой китаец Haval H9 против японцев Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
Lada Priora незаметно обновилась
Компания Hyundai подготовила для России 1800 особых «Крет»
UAZ построил первый отечественный гибридный грузовик
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы