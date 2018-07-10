Ответственных за обман россиян с бензином накажут

За недолив бензина на заправках могут начать штрафовать, соответствующее предложение уже направлено в правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексея Абрамова, на сегодняшний день оборотными штрафами заправки наказываются только за низкое качество топлива. В этом случае взыскание составляет до трех процентов годовой выручки.

«Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива», — сообщил Абрамов. В 2018 году Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок на 28 миллионов рублей.

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В начале июля в Федерации автовладельцев России (ФАР) рассказали, что на большинстве АЗС недоливают бензин, в результате чего реальная стоимость литра вырастает чуть ли не на 10 рублей. Выводы были сделаны на основе собственного исследования ФАР, проведенного в 13 российских регионах.

В Независимом топливном союзе (НТС) позже назвали исследование ФАР клеветой и объяснили ситуацию с недоливом «элементарными испарениями», а также возможными утечками во время налива и перелива.

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