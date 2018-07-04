Раскрыты виновные в обмане россиян с бензином

Роскачество назвало возможных виновников обмана российских автолюбителей на автозаправочных станциях (АЗС). Эксперты отрасли утверждают, что основными источниками некачественного топлива выступают базы нефтепродуктообеспечения, которое проводят отгрузку топлива в розницу. Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Недобросовестные организации осуществляют смешение разных партий топлива (в том числе с мини-НПЗ) и проводят незаконное доведение его характеристик до более высоких показателей с применением присадок. По данным специалистов, доля нарушений среди нефтебаз составила в 2015 году 40 процентов, в 2016 году — 21,5 процента, в 2017 году — 38 процентов», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Припекло Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти

Роскачество планирует летом 2018 года провести масштабную проверку качества бензина на российском рынке. Исследование будет проводиться по ряду характеристик: соответствие октановому числу, использование различных примесей и присадок, фальсификации, а также на недолив бензина на АЗС.

Накануне, 3 июля, в Федерации автовладельцев России (ФАР) рассказали, что на большинстве АЗС недоливают бензин, в результате чего реальная стоимость литра вырастает чуть ли не на 10 рублей. Выводы были сделаны на основе собственного исследования ФАР, проведенного в 13 российских регионах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!