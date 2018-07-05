Обман россиян с бензином объяснили испарениями

Исследование Федерации автовладельцев России (ФАР), в котором говорится о методике определения недолива топлива на АЗС, является клеветой. Об этом заявили в Независимом топливном союзе (НТС).

Организация предлагает обратить внимание на два ключевых момента в предложенной ФАР методике, которая «ставит под сомнение заявленные выводы». В частности, НТС показался сомнительным метод «тайного покупателя», при котором бензин подают в пластмассовую канистру в багажнике, а затем переливают в мерное устройство. «Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива», — говорится в сообщении.

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У организации возникли также вопросы к выборке и выводам исследования. «Делать выводы обо всей генеральной совокупности — 25 тысяч АЗС в 85 регионах страны — на основании данных по 34 АЗС в 13 субъектах РФ по меньшей мере непрофессионально», — отмечают в НТС. При этом в союзе отмечают, что проблема недолива существует, «но она не такая распространенная». Организация обратилась к юристам с просьбой оценить выводы ФАР по статье о клевете.

3 июля, в Федерации автовладельцев России (ФАР) рассказали, что на большинстве АЗС недоливают бензин, в результате чего реальная стоимость литра вырастает чуть ли не на 10 рублей. Выводы были сделаны на основе собственного исследования ФАР, проведенного в 13 российских регионах.