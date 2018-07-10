Украинские болельщики устроили массовый набег на ФИФА

Футбольные болельщики с Украины умышленно занизили рейтинг страницы ФИФА в социальной сети Facebook. На это обратило внимание издание TJournal.

В данный момент средняя оценка организации составляет 1,1 балла. Более 157 тысяч пользователей поставили ФИФА самую низкую оценку.

В комментариях к своим действиям юзеры пишут фразу «Слава Украине!» на русском, украинском и английском языках. Также встречаются слова поддержки сборной Хорватии и благодарности защитнику национальной команды Домагою Виде и помощнику тренера Огнену Вукоевичу.

После победы хорватской сборной в 1/4 финала Вида и Вукоевич записали видеоролик, где посвятили результат игры киевскому футбольному клубу «Динамо». Также Вида выкрикнул лозунг «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (почти 950 тысяч рублей), а Хорватский футбольный союз исключил его из делегации на текущем мундиале. Вида отделался предупреждением без денежного взыскания.

Через несколько дней в сети появилось еще одно видео, где Домагой Вида кричит «Слава Украине!» и «"Белград" — гори!».

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