Основатель «Википедии» расскажет в Москве о будущем

Основатель интернет-энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс приедет в Москву, чтобы поучаствовать в дискуссии о влиянии цифровых технологий на жизнь людей. Выступление американского предпринимателя состоится 12 июля в рамках дискуссионной образовательной программы Binary District X Strelka, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уэйлс и создатель блокчейн-платформы Vostok Александр Иванов обсудят будущее цифровой трансформации бизнеса, роли государства и пользователей в цифровой среде, а также перспективы цифровизации как источника роста качества и безопасности жизни людей.

Летняя дискуссионная программа о цифровых технологиях и инновациях Binary District X Strelka пройдет с 12 июля по 30 августа. Всего планируется четыре дискуссии и конференции. 30 июля пройдет дискуссия «Цифровая эволюция крупных компаний», 9 августа — дискуссия «Как новые технологии меняют государство», а 28-30 августа — конференция «Цифровая экономика: перспективы реализации в России». Все мероприятия бесплатные, вход осуществляется по предварительной регистрации.

Организаторы программы — международное технологическое сообщество Binary District и институт «Стрелка».

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