Шнуров внезапно заговорил о трезвости

Лидер группы «Ленинград», исполнитель песен «В Питере — пить» и «Алкоголик» Сергей Шнуров связал опасения молодежи не дожить до пенсии с употреблением алкоголя и наркотических веществ. Музыкант объявил в Twitter во вторник, 11 июля, что «бухло — это зло».

«В ленте периодически мелькают чьи-то опасения не дожить до пенсии. Особенно от молодежи, которой, как известно, лишь бы побомбить. Так вот, есть ощущение, что миллионы действительно до нее не доживут — но не потому, что ***** [много] работают, а потому, что погибнут от наркоты и бухла», — написал Шнуров.

Артист подчеркнул, что вместо того, чтобы «орать про повышение пенсионного возраста», следует озаботиться своим здоровьем. «Полагаться надо на себя, а не на доброго дядю из Госдумы», — заявил автор строчек «Я лично бухаю, а кто-то колется» из композиции «Мне бы в небо».

В июне Шнуров посвятил стихотворение пенсионному возрасту, которого, по словам музыканта, «не достичь, как горизонта». В том же месяце премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

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