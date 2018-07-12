Женскую грудь превратили в цветочные горшки

Художница Эмма Лоу (Emma Low) создала коллекцию уникальных горшков для цветов, которые выполнены в форме женской груди. Об этом сообщает The Independent.

Компания Лоу призвана быть инклюзивной, показать разнообразие женской красоты и отметить разные типы груди. В своем аккаунте в Instagram, на который подписано более 45 тысяч человек, женщина делится фотографиями цветочных горшков, выполненных в единственном экземпляре.

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Лоу признается, что Pot Yer Tits Away Luv выросла из единственного горшка в форме груди, который она подарила своему молодому человеку. С тех пор идея понравилась многим клиенткам, которые стали просить изготовить цветочные горшки в форме их собственной груди. Миссия компании — создавать объекты, которые включали бы в себя «всех, независимо от их формы, размера, пола или цвета кожи».

В апреле сообщалось, что дизайнеры обратили внимание на призывы плюс-сайз-моделей и бодипозитивных блогеров и начали вводить для одежды своих коллекций дополнительные размеры. Ранее женщины со шрамами появились на британском шоу This Morning в нижнем белье, чтобы выступить в поддержку бодипозитивной кампании Love Disfigure («Полюбить увечья»).

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