В канадском бизнесе Трампа нашли российско-украинский след

Небоскреб Trump Toronto в канадском Торонто был построен в том числе на российские деньги, утверждает газета Financial Times, проведшая собственное расследование. По данным издания, партнером нынешнего американского президента в проекте выступил канадский бизнесмен российского происхождения Алекс (Александр) Шнайдер.

Деньги на инвестиции в строительство башни Trump Toronto Шнайдер взял из дохода от продажи своей доли в украинском металлургическом комбинате «Запорожсталь», пишет газета. До 2010 года половина его акций принадлежала Шнайдеру и его партнеру Эдуарду Шифрину (через британскую компанию Midland Group).

Сделка по продаже 50 процентов акций «Запорожстали» стала громким событием на мировом рынке стали. Известно, что на них претендовали крупнейшая сталелитейная компания мира Arcelor Mittal, российская «Северсталь» и южнокорейская Posco. Еще одним возможным покупателем был кипрский Luxe Holdings, принадлежащий донецкому бизнесмену Ринату Ахметову.

Именно он был ближе всего к заключению сделки, но в последний момент предварительные договоренности между ним и Midland были нарушены, и акции были проданы неназванным российским инвесторам. По данным Financial Times, их интересы представляли российские ВЭБ и «Тройка Диалог». Первый предоставил финансирование, вторая стала номинальным владельцем.

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Итоговая сумма сделки составила 850 миллионов долларов, в то время как Ахметов предлагал 690 миллионов. Luxe Holdings подавал в Лондонский суд на Midland, а об аресте пакета акций «Запорожстали» объявлял лично украинский президент Виктор Янукович.

Как выяснила британская газета, Ахметов договорился со Шнайдером и Шифриным о компенсации. Ему достались 50 миллионов долларов, еще 100 миллионов были выплачены украинскому чиновнику и бывшему главе «Нафтогаза» Игорю Бакаю, выступившему в роли посредника. Эти деньги издание называет «секретным комиссионным платежом». Сама Midland получила 10 миллионов долларов из разницы между предложениями Ахметова и неназванных российских бизнесменов. Свою часть выручки Шнайдер якобы и направил на строительство небоскреба Trump Toronto. Девелопером выступила его компания Talon International Development, возведение было завершено в 2012 году. В здании разместился отель. Пять лет спустя, после избрания Трампа президентом США, название поменяли на Adelaide Hotel Toronto во избежание ассоциаций с проводимой им политикой.

Уже через год, в 2011-м, Ринат Ахметов все же выкупил долю в «Запорожстали», но уже 25-процентную и через другую свою компанию — зарегистрированную в Донецке группу «Метинвест». На этот раз он сумел договориться со вторым крупным акционером завода — украинской группой «Индустриал».

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