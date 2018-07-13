Бывший генпрокурор Венесуэлы усомнилась в официальных данных о смерти Чавеса

Бывшая генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила, что президент республики Уго Чавес умер в декабре 2012 года, за несколько месяцев до того, как было объявлено о его смерти. Об этом пишет издание El National.

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«28 декабря меня не было в стране, мне позвонил спикер парламента Диосдадо Кабельо и сказал: приезжай, Чавес умер, — рассказала она. — Мы купили билеты, но затем снова позвонил и сказал, что Чавес жив. Мне в итоге никто так и не показал свидетельство о смерти Чавеса», –– рассказала она.

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В августе 2017 года Луиса Ортега Диас обвинила власти Венесуэлы в подтасовке результатов выборов в Конституционное Собрание, была снята с должности и, опасаясь за свою жизнь, сбежала в Колумбию.

Уго Чавес умер в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Причиной смерти президента стал рак, который был диагностирован у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.

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