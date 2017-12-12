Экономический крах вынудил венесуэльцев перейти на параллельную валюту

Одна из коммун (муниципалитетов) района Катии в Каракасе на фоне высокой инфляции ввела собственную валюту. Об этом администрация коммуны сообщила в своем микроблоге в Twitter.
«В разгар экономической войны и международной финансовой блокады против Венесуэлы коммуна Паналь-2021 и Патриотическая сила Алексиса Виве, выполняя прямые приказы вечного команданте Уго Чавеса, сегодня вводит в обращение коммунальную валюту паналь», — говорится в сообщении коммуны.
В Twitter размещены фотографии банкнот, на которых, в частности, изображен Уго Чавес.
Первой операцией для введения паналя в оборот внутри коммуны стала сделка по покупке риса. Цена одного килограмма составила три паналя. При этом, согласно установленному курсу, один паналь равен пяти тысячам венесуэльских боливаров.
Власти страны пока никак не отреагировали на введение в оборот в Каракасе новой валюты.
Экономическая ситуация в Венесуэле деградирует последние несколько лет. Кризис в стране сопровождается ростом цен и девальвацией боливара. Так, по прогнозу Международного валютного фонда, в 2017 году рост потребительских цен превысит 650 процентов, а в 2018 году будет более двух тысяч процентов. Инфляция по итогам прошлого года составила свыше 254 процентов.