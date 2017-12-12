Экономический крах вынудил венесуэльцев перейти на параллельную валюту

Одна из коммун (муниципалитетов) района Катии в Каракасе на фоне высокой инфляции ввела собственную валюту. Об этом администрация коммуны сообщила в своем микроблоге в Twitter.

«В разгар экономической войны и международной финансовой блокады против Венесуэлы коммуна Паналь-2021 и Патриотическая сила Алексиса Виве, выполняя прямые приказы вечного команданте Уго Чавеса, сегодня вводит в обращение коммунальную валюту паналь», — говорится в сообщении коммуны.

— Comuna El Panal 2021 (@Alexisvive2021) 11 декабря 2017, 21:26

В Twitter размещены фотографии банкнот, на которых, в частности, изображен Уго Чавес.

Первой операцией для введения паналя в оборот внутри коммуны стала сделка по покупке риса. Цена одного килограмма составила три паналя. При этом, согласно установленному курсу, один паналь равен пяти тысячам венесуэльских боливаров.

— Comuna El Panal 2021 (@Alexisvive2021) 11 декабря 2017, 16:56

Власти страны пока никак не отреагировали на введение в оборот в Каракасе новой валюты.

Экономическая ситуация в Венесуэле деградирует последние несколько лет. Кризис в стране сопровождается ростом цен и девальвацией боливара. Так, по прогнозу Международного валютного фонда, в 2017 году рост потребительских цен превысит 650 процентов, а в 2018 году будет более двух тысяч процентов. Инфляция по итогам прошлого года составила свыше 254 процентов.