Мадуро в окружении сторонников объявил выборы в учредительное собрание

Тысячи венесуэльцев вышли на улицы столицы, чтобы выразить поддержку идее президента Николаса Мадуро о созыве учредительного собрания. Кадры с места событий публикует Ruptly.

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Перед толпой ликующих сторонников глава государства подписал указ, регулирующий порядок выбора делегатов в новый орган, призванный справиться с политической нестабильностью в стране и выработать проект новой конституции.

«Я прошу мира. Я прошу благословения нашего народа. От имени Господа, от имени освободителей, от имени нашего команданте [Уго] Чавеса, мы, избиратели, созовем учредительное собрание!» — провозгласил Мадуро.

Демонстрации против правящего режима из-за чудовищной экономической ситуации продолжаются с апреля — за это время погибли уже 52 человека. Оппозиция называет план президента по созыву нового законодательного органа «убийством конституции».

