В Норильске открылась вакансия главного архитектора города, сообщает Strelka Magazine.
Архитектору придется сохранить архитектурный стиль зданий, преобразить и благоустроить город. Также правительство Норильска планирует развивать строительство малоэтажных домов.
В основные обязанности входят:
Разработка и согласование эскизов и проектов архитектурно-художественного оформления муниципальных объектов (парков, памятников, школ, библиотек и прочее);
Разработка проектов цветового решения фасадов жилых зданий;
Разработка программ, технических заданий, эскизов дизайн-проектов по оформлению города к общегородским праздникам;
Формирование генплана и его реализация;
Проверка и согласование проектов о внесении изменений в генплан и местные правила землепользования и застройки;
Проверка и согласование документации по проектам планировки и межевания территории города;
Выдача разрешений на установку рекламы и информационных вывесок;
Организационно-техническое обеспечение проведения публичных слушаний заседаний комиссии по землепользованию и застройке Норильска, а также градостроительного и архитектурно-художественного советов.
Кандидаты на должность должны иметь опыт работы по специальности не менее пяти лет и высшее образование по направлениям подготовки «архитектура», «реконструкция и реставрация архитектурного наследия» или «дизайн архитектурной среды». Обязательно наличие портфолио работ и фотографий реализованных проектов.
При удачном прохождении собеседования работнику будет предоставлено служебное жилье в Норильске и социальный пакет. Транспортные расходы берет на себя работодатель. Зарплата договорная.
Собеседование проводится по Skype. Прислать резюме можно на severdoc@gmail.com.
Норильск — самый северный в мире город. В нем живет более 150 тысяч человек. В этом году город отмечает свое 65-летие.