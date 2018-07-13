В Норильске открылась вакансия главного архитектора города, сообщает Strelka Magazine.

Архитектору придется сохранить архитектурный стиль зданий, преобразить и благоустроить город. Также правительство Норильска планирует развивать строительство малоэтажных домов.

В основные обязанности входят:

Разработка и согласование эскизов и проектов архитектурно-художественного оформления муниципальных объектов (парков, памятников, школ, библиотек и прочее);

Разработка проектов цветового решения фасадов жилых зданий;

Разработка программ, технических заданий, эскизов дизайн-проектов по оформлению города к общегородским праздникам;

Формирование генплана и его реализация;

Проверка и согласование проектов о внесении изменений в генплан и местные правила землепользования и застройки;

Проверка и согласование документации по проектам планировки и межевания территории города;

Выдача разрешений на установку рекламы и информационных вывесок;

Организационно-техническое обеспечение проведения публичных слушаний заседаний комиссии по землепользованию и застройке Норильска, а также градостроительного и архитектурно-художественного советов.

Кандидаты на должность должны иметь опыт работы по специальности не менее пяти лет и высшее образование по направлениям подготовки «архитектура», «реконструкция и реставрация архитектурного наследия» или «дизайн архитектурной среды». Обязательно наличие портфолио работ и фотографий реализованных проектов.

При удачном прохождении собеседования работнику будет предоставлено служебное жилье в Норильске и социальный пакет. Транспортные расходы берет на себя работодатель. Зарплата договорная.

Собеседование проводится по Skype. Прислать резюме можно на severdoc@gmail.com.

Норильск — самый северный в мире город. В нем живет более 150 тысяч человек. В этом году город отмечает свое 65-летие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!