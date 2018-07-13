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В Норильске открылась вакансия главного архитектора города

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В Норильске открылась вакансия главного архитектора города, сообщает Strelka Magazine.

Архитектору придется сохранить архитектурный стиль зданий, преобразить и благоустроить город. Также правительство Норильска планирует развивать строительство малоэтажных домов.

В основные обязанности входят:
Разработка и согласование эскизов и проектов архитектурно-художественного оформления муниципальных объектов (парков, памятников, школ, библиотек и прочее);
Разработка проектов цветового решения фасадов жилых зданий;
Разработка программ, технических заданий, эскизов дизайн-проектов по оформлению города к общегородским праздникам;
Формирование генплана и его реализация;
Проверка и согласование проектов о внесении изменений в генплан и местные правила землепользования и застройки;
Проверка и согласование документации по проектам планировки и межевания территории города;
Выдача разрешений на установку рекламы и информационных вывесок;
Организационно-техническое обеспечение проведения публичных слушаний заседаний комиссии по землепользованию и застройке Норильска, а также градостроительного и архитектурно-художественного советов.

Кандидаты на должность должны иметь опыт работы по специальности не менее пяти лет и высшее образование по направлениям подготовки «архитектура», «реконструкция и реставрация архитектурного наследия» или «дизайн архитектурной среды». Обязательно наличие портфолио работ и фотографий реализованных проектов.

При удачном прохождении собеседования работнику будет предоставлено служебное жилье в Норильске и социальный пакет. Транспортные расходы берет на себя работодатель. Зарплата договорная.

Собеседование проводится по Skype. Прислать резюме можно на severdoc@gmail.com.

Норильск — самый северный в мире город. В нем живет более 150 тысяч человек. В этом году город отмечает свое 65-летие.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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