Япония и Корея подняли истребители ради российских самолетов

Истребители Южной Кореи и Японии были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщили в пятницу, 13 июля, в Минобороны России, передает ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, ракетоносцы выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали многоцелевые истребители Су-35C.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии», — указали в Минобороны.

В министерстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно пролетают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты выполняются в соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.

Минобороны регулярно отчитывается о плановых маневрах, а также о перехвате военных самолетов других стран, которые совершают полеты вдоль российских границ. В конце июня сообщалось, что Воздушно-космические силы России за неделю зафиксировали у границ 20 иностранных самолетов-разведчиков.

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