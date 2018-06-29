Наука и техника
 
Последние новости
«Платные акции» в WhatsApp обогатили мошенников
Слишком мягкий матрас стал причиной травмы капитана сборной Бразилии
Футболиста «Спартака» задержали за избиение жены
Изобретательный ответ ребенка на школьное задание восхитил пользователей сети
Туристы напоили редкого зверька водкой и поплатились
Евросоюз принял решение по санкциям против России
Раскрыт план США по борьбе с российскими С-400
Российским стадионам нашли новое применение
Стало известно о планах Трампа заключить сделку с Путиным
Новости партнеров

В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет

Перейти в «Мою Ленту»

В ночь на 27 июня 2018-го радиолюбители западного побережья США перехватили сообщения наземного командования о действиях в чрезвычайной обстановке EAM (Emergency Action Messages), адресованные межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress, сообщает The Drive.

Такие передачи в условиях военных действий осуществляются в случае принятия решения о боевом применении ядерного оружия. После получения такого сообщения экипаж B-52 Stratofortress обязан запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM (Air Launched Cruise Missile), оснащенных термоядерными боеголовками.

В действительности, отмечает издание, в ночь на 27 июня 2018-го в небе над США проходили учения с участием бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также самолета управления и связи E-6 Mercury.

«Эти учения также являются ярким напоминанием врагам Америки о том, что ее бомбардировщики готовы и способны доставлять термоядерные боеголовки по всему миру», — отмечает издание.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Last Night We Heard What It Sounds Like Just Before A B-52 Begins The End Of The World
Американская ракета подожгла немецкий фрегат
В России нашли способ победить США
В Индии раскрыли возможности С-400 против F-18 и F-35
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня

Тепленькая пошла

Предсказана климатическая катастрофа в России
17:0428 июня

ГИК ДНР показала «Оплот»

21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

14:0528 июня

Американская ракета подожгла немецкий фрегат

Наука и техника00:0125 июня

«Мы получим новый Чернобыль»

Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
09:4111 июня

Названо число ядерных боевых зарядов у КНДР

11:3128 июня

Рогозин приравнял космос к религии и назвал десять заповедей «Роскосмоса»

05:00Сегодня

Смартфоны Samsung начали тайно рассылать все фотографии владельцев

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
18:1110 июня

Ежедневное употребление яиц оказалось полезным

15:3728 июня

ВВС Германии признали неспособность воевать

07:0328 июня

Ученые предсказали неизбежность климатической катастрофы

Россия
«Люди случайно наступают на мины...»
Российский врач бросила все и уехала в Сирию спасать людей
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Никита Джигурда«Все началось с Дня какашки»
Они превратили российскую политику 90-х в цирк и сделали сумасшествие модным
Футболист из Кот-д’Ивуара рассказал об избиении полицейскими и краже денег
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
Очевидцы сняли смертельный наезд бизнесмена на жену игрока КВН с коляской
Взрыв на АЗС в Чечне попал на видео
Все материалы
Мир
Беру!
Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
Евросоюз принял решение по санкциям против России
Наркоман решил избавиться от кокаина и осыпал им полицейских
Россию раскритиковали за рабство
Названы области взаимодействия России и НАТО
В состав США захотели принять 51-й штат
Неизвестный устроил стрельбу в редакции американской газеты
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Украина приготовилась к «нападению» России с нового направления
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Transparency International решила засудить Порошенко
Грузия усложнила переброску российских наемников в Сирию
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Все материалы
Экономика
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
«Нафтогаз» уперся и пригрозил «Газпрому»
Названа стоимость реконструкции «Лужников»
Производство корма для животных запущено в Подмосковье с участием Корпорации МСП
Россия не справилась с рекордным урожаем зерна
Названы источники доходов Елизаветы II
РЖД уволит десятки тысяч человек
Все материалы
Силовые структуры
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
Участковые допустили убийство шестерых детей и избежали тюрьмы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Оправданного судом правозащитника Дмитриева опять заподозрили в разврате
«Миллиарды Захарченко» перестали быть вещественными доказательствами
Все материалы
Наука и техника
Тепленькая пошла
Предсказана климатическая катастрофа в России
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Чума фашизма
ГИК ДНР показала «Оплот»
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Американская ракета подожгла немецкий фрегат
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет
Все материалы
Спорт
Это было странно
Самый загадочный город принял чемпионат мира. И что вышло?
Хиддинк обнаружил у сборной России сильные стороны
Российским стадионам нашли новое применение
Марадона заработает на чемпионате мира
Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира
Определились последние участники плей-офф чемпионата мира
Англичане нашли лазейку для фанатов-безбилетников на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Беги, Слай, беги
Кино недели: от «Убийцы 2» до «Плана побега 2»
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
«У России есть травмы»
Знаменитый турецкий писатель о новой Турции и любви к СССР
Назван лучший новый сериал полугодия
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
16-летний сын Джонни Деппа оказался серьезно болен
Умер один из авторов сериала Star Trek
Все материалы
Интернет и СМИ
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Данные всех американцев оказались в открытом доступе
Изобретательный ответ ребенка на школьное задание восхитил пользователей сети
Пукающий единорог Илона Маска оказался краденым
Мошенники нашли хитрый способ кражи денег у владельцев Android
Все материалы
Ценности
С дымком
Дреды и тюрбаны: что скрывают растаманы
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Женщин защитят от бритья
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Плащ со скандальной надписью Мелании Трамп подорожал в десятки раз
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В Испании появилась новая угроза для туристов
Названы города — противники туристов
Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь
Российскую пенсионерку унесло в открытое море на матрасе
Все материалы
Из жизни
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Полное уничтожение элитной гостиницы за 10 секунд попало на видео
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Туристы напоили редкого зверька водкой и поплатились
Все материалы
Любимое хобби наркобарона
Короткая гоночная карьера Пабло Эскобара: пилот, которого лучше пропустить
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые модели
McLaren представил новое 600-сильное хардкорное купе
UAZ возобновил разработку кроссовера
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы