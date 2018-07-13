Актера Владимира Этуша госпитализировали после отдыха в Италии

Актера Владимира Этуша госпитализировали в Москве. Он плохо себя почувствовал во время отдыха за границей и вернулся на родину, где его положили в больницу. Об этом в пятницу, 13 июля, ТАСС сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Даже учитывая возраст и болезни Этуша, хочется надеяться на то, что он выздоровеет, и все будет хорошо», — отметил он.

В беседе с корреспондентом «Московского комсомольца» Крок уточнил, что Этуш находился в Италии. По словам директора театра, первый спектакль с участием 96-летнего актера должен состояться 20 сентября.

Владимир Этуш — актер театра и кино, народный артист СССР, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».

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