Актеру Этушу вернули часть похищенных миллионов

Бывший глава Нацбанка Абхазии Даур Барганджия вернул актеру Владимиру Этушу большую часть долга, из-за которого экс-банкира обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Барганджия вернул Этушу 260 тысяч долларов, частично погасив долг. Мой доверитель планирует расплатиться с долгом полностью», — сказала телеканалу юрист обвиняемого Марина Чижова.

По мнению адвоката, то, что ее клиент находится в СИЗО, мешает ему вернуть долг. Срок долговых обязательств истекает 17 декабря.

Тверской суд Москвы в конце октября арестовал Даура Барганджия до 18 декабря. Бывшего главу абхазского Нацбанка обвиняют в крупном мошенничестве.

По данным источника «Ленты.ру», в 2013 году Барганджия предложил Этушу открыть вклад на выгодных условиях в швейцарском банке. Артист перевел ему все свои сбережения — 28 миллионов рублей, в октябре 2017-го Этуш потребовал вернуть деньги, но получил отказ. После этого актер обратился с заявлением в полицию.