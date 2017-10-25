Бывший глава Нацбанка Абхазии арестован по делу о хищении миллионов у Этуша

Тверской суд Москвы арестовал до 18 декабря бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, подозреваемого в хищении 28 миллионов рублей у актера Владимира Этуша. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

О его задержании ранее 25 октября сообщил СК.

19 октября источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в хищении денег подозревается бывший президент Нацбанка Абхазии Даур Барганджия. Он в 2013 году предложил Этушу открыть вклад на выгодных условиях за границей, в швейцарском банке. Артист перевел ему все свои сбережения. В октябре 2017 года Этуш потребовал вернуть ему деньги, но получил отказ. После чего актер обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело.