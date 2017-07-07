Народного артиста СССР Владимира Этуша выписали из больницы. Об этом в пятницу, 7 июля, РЕН ТВ сообщили в справочной службе НИИ имени Склифосовского.
«Пациент выписан», — рассказали в медицинском учреждении.
Планируется, что артист вернется на сцену Театра имени Вахтангова в начале сентября.
Этуш попал в больницу 26 июня. Он был госпитализирован после падения с лестницы. «Нейрохирургическая реанимация, состояние тяжелое», — описывали ситуацию врачи.
Через два дня стало известно, что 95-летнего актера перевели в обычную палату.
Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».