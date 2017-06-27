В театре рассказали о состоянии Владимира Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш идет на поправку. Об этом во вторник, 27 июня, RT сообщили в пресс-службе театра имени Вахтангова.

«Владимир Абрамович чувствует себя лучше. Сегодня он разговаривал с директором театра Кириллом Кроком и сказал, что уже очень хочет домой», — отметили в учреждении.

В то же время источник в экстренных службах Москвы рассказал ТАСС, что актер до сих пор находится в реанимации.

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«Этуш остается в реанимации отделения нейрохирургии; температура нормальная, 36,6», — подчеркнул собеседник агентства.

В понедельник артист попал в НИИ имени Склифосовского. В больнице его состояние оценили как тяжелое. Этуш был госпитализирован после падения с лестницы в поликлинике.

Владимир Этуш снялся в таких фильмах, как «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Актер работает в театре имени Вахтангова с 1945 года.