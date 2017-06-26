Владимира Этуша госпитализировали после падения на лестнице

Народного артиста СССР Владимира Этуша госпитализировали в Москве после падения на лестнице. Об этом ТАСС рассказал в понедельник, 26 июня, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, «Этуш пошел в поликлинику, поднимаясь по лестнице, упал». «К сожалению, супруга не смогла его удержать», — добавил Крок.

Директор театра сообщил, что актер госпитализирован в одну из больниц Москвы. О состоянии артиста не сообщается.

При этом «Московский комсомолец» пишет, что врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.

Крок в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что 27 июня спектакль с участием Этуша будет заменен на другой.

6 мая Этушу исполнилось 95 лет. Его поздравлял президент России Владимир Путин.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель многочисленных наград, в том числе ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска». Широко известен ролями в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».