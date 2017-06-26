Владимир Этуш попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Владимир Этуш попал в реанимацию. Об этом в справочной службе НИИ имени Склифосовского сообщили РИА Новости в понедельник, 26 июня.

«Нейрохирургическая реанимация, состояние тяжелое, больше ничего сказать не могу», — заявили сотрудники больницы.

Как пишет kp.ru, врачи диагностировали у Этуша перелом шейного отдела позвоночника.

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Ранее в понедельник сообщалось, что артист был госпитализирован в московскую больницу. Он упал с лестницы в поликлинике. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок также отмечал, что 27 июня спектакль с участием Этуша будет заменен на другой.

6 мая Этушу исполнилось 95 лет. С юбилеем его поздравлял президент России Владимир Путин.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель многочисленных наград, в том числе ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска». Широко известен ролями в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».