В театре Вахтангова опровергли сообщение о переломе позвоночника у Этуша

Врачи не обнаружили переломов у народного артиста СССР Владимира Этуша, упавшего с лестницы. Об этом директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал ТАСС в понедельник, 26 июня.

«После проверки состояния актера врачи выяснили, что у него ничего не сломано, есть только ушиб спины. Для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации», — подчеркнул Крок.

Материалы по теме «Мою пулю принял товарищ, как это забыть...» Актер Владимир Этуш о войне, фронте, жизни, смерти и Дне Победы

Ранее в понедельник сообщалось, что Этуш попал в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. В медучреждении его состояние описали как тяжелое. Артист был госпитализирован после падения с лестницы в поликлинике. Отмечалось, что он получил перелом шейного отдела позвоночника.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель таких наград, как орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского, премия «Золотая маска». Он снялся, в частности, в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». Этуш служит в театре имени Вахтангова с 1945 года.