Народного артиста СССР Владимира Этуша перевели из реанимации в обычную палату, но пока он остается в больнице. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра.

«Владимира Абрамовича сегодня перевели из реанимации в обычную палату. Но, как сказали врачи, еще несколько дней он должен понаблюдаться», — рассказал представитель пресс-службы.

Материалы по теме «Мою пулю принял товарищ, как это забыть...» Актер Владимир Этуш о войне, фронте, жизни, смерти и Дне Победы

В понедельник артист попал в НИИ имени Склифосовского. В больнице его состояние оценили как тяжелое. Этуш был госпитализирован после падения с лестницы в поликлинике.

6 мая Этушу исполнилось 95 лет. С юбилеем его поздравлял президент России Владимир Путин.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель многочисленных наград, в том числе ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска». Широко известен ролями в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».