Задержан подозреваемый в хищении 28 миллионов рублей у актера Этуша

Следователи задержали подозреваемого в хищении 28 миллионов рублей у советского и российского актера Владимира Этуша. Об этом «Ленте.ру» сообщили в московском управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствие ходатайствует об избрании в отношении 59-летнего фигуранта дела о мошенничестве меры пресечения в виде заключения под стражу.

19 октября источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в хищении денег подозревается бывший президент Нацбанка Абхазии Даур Барганджия. Он в 2013 году предложил Этушу открыть вклад на выгодных условиях за границей, в швейцарском банке. Артист перевел ему все свои сбережения. В октябре 2017 года Этуш потребовал вернуть ему деньги, но получил отказ. После чего актер обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.