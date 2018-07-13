Аллигатор-падальщик полакомился акулой-лопатой

Жительница американского штата Южная Каролина из городка Хилтон Хэд сняла на видео поедающего акулу аллигатора. На ролик обратило внимание издание The Island Packet.

На видео двухметровый аллигатор держит в зубах небольшую акулу-лопату, которую только что убил. Обычно эти виды не пересекаются в дикой природе, так как аллигаторы живут в пресной воде, а акулы — в соленой.

Кристен Поиллон (Kristen Poillon) рассказала, что местные жители называют аллигатора Чарли и видят его довольно часто. «Он не кажется агрессивным. Обычно он появляется, когда рыбацкие лодки приплывают из рейсов, и лакомится останками рыбы», —добавила она.

По данным журнала Current Biology, аллигаторы начали привыкать к соленой воде, поэтому вскоре подобные встречи перестанут быть редкостью. Также американцы смогут наткнуться на опасных рептилий на пляже.

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