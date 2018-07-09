Огромный аллигатор-каннибал сожрал полутораметрового сородича

Туристы, посещавшие озеро Апопка в американском штате Флорида, обнаружили аллигатора-каннибала и сняли его на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Мой сын Лэндон заметил огромного аллигатора и закричал "Стой!", — рассказывает автор ролика. — Я съехал на обочину, и мы вылезли из машины, чтобы рассмотреть его получше. Когда мы подошли поближе, то поняли, что это не просто огромный аллигатор. Это огромный аллигатор, который пожирает аллигатора размером поменьше, пяти—шести футов в длину (150–180 сантиметров — прим. «Ленты.ру»)».

Туристы наблюдали за трапезой гиганта около десяти минут. Когда аллигатор утащил свою добычу в озеро и скрылся под водой, они решили, что оставаться на берегу опасно, и вернулись в автомобиль.

Миссисипские аллигаторы, которые водятся во Флориде, редко вырастают длиннее 3,4 метра. Известны экземпляры, имеющие длину 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.

В начале июля сообщалось, что 15-летней американке пришлось забраться на дерево, чтобы спастись от аллигатора. Девушка заметила устремившегося к ней рептилию, когда каталась на плоту. Она успела вскарабкаться на ветку, но хищник уселся внизу и стал дожидаться, когда она слезет.

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