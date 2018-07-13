Назван главный претендент на сериал года

Сериал «Игра престолов» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми». Фэнтезийная сага поборется за награду в 22 категориях, сообщается на сайте Американской телевизионной академии.

За «Игрой престолов» следуют сериал «Мир Дикого Запада» и телешоу Saturday Night Live, получившие по 21 номинации. В 20 категориях представлена драма «Рассказ служанки».

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70-ая церемония вручения премии «Эмми» состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе. В 2017 году в главной номинации «Лучшая драма» победил «Рассказ служанки», а исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила приз в категории «Лучшая актриса драматического сериала».

Премия «Эмми» за выдающиеся достижения в шоу и сериалах — главная награда в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.

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