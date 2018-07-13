В Подмосковье выросла численность лосей

Численность охотничьих животных в Подмосковье не изменилась за пять лет, а по отдельным видам даже наблюдается тенденция к росту, в частности, лосей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 13 июля.

«Численность лосей в области за пять лет возросла на тысячу особей — с 9,31 тысячи в 2013 году, до 10,3 в 2018-м. По имеющимся данным, стабильной в последние годы остается численность косули (более трех тысяч особей), пятнистого и благородного оленей», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По его словам, выявленные в ходе экспертизы данные говорят о том, что экологическая ситуация в местах обитания поголовья животных благоприятна. Он подчеркнул, что случаев браконьерства стало меньше по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, в области строго контролируется охота, регулярно анализируются данные по объектам животного мира. В этой работе задействованы и другие ведомства.

В начале мая сообщалось, что нарушения в сфере охоты планируют нанести на специальную карту.

