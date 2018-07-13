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Странное обручальное кольцо Эмили Ратаковски удивило фанатов

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Американская супермодель Эмили Ратаковски показала подписчикам бриллиантовое обручальное кольцо, которое изготовили по ее собственным эскизам. Об этом сообщает Vogue.

Дизайн украшения оказался нестандартным: вместо одного камня на тонком золотом кольце девушка разместила сразу два. Кроме того, один из бриллиантов был четырехугольным, а второй — в огранке «груша».

В разработке дизайна принимал участие и муж модели Себастиан Биар-Макклард. Ратаковски рассказала, что паре пришлось сделать больше 50 эскизов перед тем, как они изобрели идеальное украшение.

«Нам понравилась идея с двумя камнями. Мы выбирали среди множества. Сначала я взяла рубин в качестве одного из камней, но потом нам больше понравилась женственная форма "груши", контрастирующая с архитектурой квадратной "принцессы"», — объяснила модель.

Подписчики Ратаковски неоднозначно отреагировали на кольцо. Большинству понравился уникальный дизайн, однако некоторые посчитали его странным и безвкусным.

«По-моему, это одно из самых пошлых колец в мире… Мне не нравится. Интересно, она сама его выбрала или нет», — критиковали одни.

«Два камня? Не уверена, что у нас с твоим звездным мужчиной схожи вкусы», — поддержали другие.

Эмили Ратаковски вышла замуж 23 февраля. Супермодель удивила своих подписчиков, опубликовав в Instagram фотографию с подписью: «Итааак, у меня сюрприз. Сегодня я вышла замуж». Мужем модели стал Себастиан Биар-МакКлард, с которым она встречалась всего несколько недель.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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