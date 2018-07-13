Уилл Смит назвал Неймара суперактером

Актер Уилл Смит назвал нападающего сборной Бразилии Неймара суперактером. Слова американца приводит «Р-Спорт».

«Я очень много времени провел в Бразилии, мне очень нравится бразильская сборная. У нас особые отношения с Неймаром. Мы были в одном городе и пытались раз десять встретиться, но не получалось. Он мой любимый игрок, мое сердце принадлежит бразильцам. Я очень давно работаю актером. Неймар — суперактер, поверьте мне», — заявил Смит.

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Актер вместе с Ники Джемом и Эрой Истрефи исполнит гимн чемпионата мира Live It Up на церемонии закрытия турнира, которая пройдет перед финальным матчем. 15 июля в московских «Лужниках» за Кубок мира сыграют сборные Хорватии и Франции, встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Неймар вместе со сборной Бразилии дошел до четвертьфинала, где его команда проиграла Бельгии — 1:2. По ходу турнира форвард подвергался критике за симуляцию.

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