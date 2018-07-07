Неймару отказали в величии Пеле

Нападающий сборной Бразилии Неймар никогда не станет таким же великим, как его соотечественник Пеле. Такое мнение высказал бывший главный тренер команды Луис Фелипе Сколари, слова которого приводит El Mundo.

«В Бразилии мы знаем, кто есть Неймар, а кто есть Пеле. Мы знаем, что есть только один Пеле и другого никогда не будет. Игрок может быть хорош, даже великолепен, но такого, как Пеле, никогда не будет, у него нет наследника. Никто не сравняется с ним», — заявил Сколари.

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Неймар в составе сборной Бразилии сыграл на чемпионате мира-2018. В четвертьфинале его команда проиграла Бельгии со счетом 1:2. Форвард не отметился результативными действиями. Всего за турнир он забил два мяча.

Также он выступал на мундиале 2014 года, который прошел в Бразилии. По ходу турнира он получил травму, из-за чего команда играла в полуфинале с Бразилией без него и была разгромлена Германией — 1:7. Позднее бразильцы проиграли в матче за третье место с командой Нидерландов.

Пеле в составе сборной Бразилии трижды выигрывал мировое первенство. Различные эксперты считают его лучшим футболистом в истории.

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