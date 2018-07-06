Бельгия лишила Бразилию полуфинала чемпионата мира

Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 6 июля, в Казани и завершилась со счетом 2:1. В первом тайме бельгийцы забили дважды: на 13-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник Фернандинью, второй гол на счету полузащитника Кевина Де Брюйне (31-я). Один мяч бразильцы отквитали на 76-й минуте, отличился Ренату Аугусто.

В полуфинале сборная Бельгии сыграет с командой Франции, которая ранее 6 июля оказалась сильнее Уругвая — 2:0. Голами отметились Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.

Два других четвертьфинала пройдут в субботу, 7 июля. В первом из них встретятся команды Англии и Швеции (17:00), во втором — России и Хорватии (21:00). Чемпионат мира завершится 15 июля.

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