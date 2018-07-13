В Петербурге санитара морга задержали за прогулку с револьвером

Санитара морга Мариинской больницы Санкт-Петербурга задержали после того, как он отправился на прогулку по городу с револьвером в руках. Об этом сообщает издание «Мойка78».

В ночь на 12 июля очевидцы заметили мужчину с оружием на улице Жуковского и сообщили о нем в полицию. Около 01:45 санитара задержали на Литейном проспекте.

«С места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на стартовый револьвер со следами повреждений. Он был частично разукомплектован и без патронов», — говорится в сообщении.

25 августа 2017 года сообщалось, что Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к трем годам заключения условно Олега Харитонова, укравшего три шавермы из кафе. В апреле 2017 года Харитонов в кафе «Шаверма» заказал три порции. После чего, угрожая продавцу газовым револьвером, отказался оплатить товар и скрылся с места преступления.

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