Петербуржец сломал зуб о шаверму и отомстил обидчикам

В Санкт-Петербурге мужчина сломал зуб о шаверму и из мести ограбил кафе, где купил ее. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает FlashNord.

Грабитель не успел скрыться с места преступления и был задержан сотрудниками транспортной полиции. На допросе он рассказал о недавнем происшествии со своим зубом. Не добившись от руководства заведения компенсации, недовольный посетитель решил забрать деньги самостоятельно — напал на сотрудника привокзального кафе и забрал выручку из кассы.

В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По словам сотрудников полиции, он будет привлекаться к уголовной ответственности не в первый раз.

8 мая стало известно об ограблении гипнотизером супермаркета на Урале. Мужчина заговорил кассиров так, что те отдали ему все деньги из кассы, а затем забыли, как это произошло.

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