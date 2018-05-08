Гипнотизер ограбил супермаркет на Урале

Гипнотизер ограбил супермаркет в Екатеринбурге, разговорами выманив у кассиров около 25 тысяч рублей. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает «URA.ru».

По данным издания, инцидент произошел в день, когда в магазине было мало сотрудников: часть персонала принимала товар на улице. В это время в торговый зал вошел мужчина и попросил кассиров разменять ему 100 рублей.

Потерпевшие заявили, что ничего не помнят. А очевидцы утверждали, что кассиры добровольно отдали ему деньги, находившиеся в кассе, — 24 тысячи 500 рублей. После ухода гипнотизера еще несколько минут обе были не в себе.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу журналистам рассказали, что в дежурную часть уже поступило заявление, и теперь сотрудники устанавливают личность злоумышленника.

Первого марта в Пензе осудили целительницу, пообещавшую клиентам удачу за убийство своего зятя. По ее поручению мужчины усадили жертву в машину и скрылись, после тело пропавшего с ножевыми ранениями обнаружили в лесу. Защита утверждала, что в момент совершения преступления соучастники находились под гипнозом, но экспертиза опровергла эту версию.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



