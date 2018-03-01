Пензенская целительница пообещала клиентам удачу за убийство своего зятя

Пензенский областной суд приговорил трех клиентов местной целительницы, в том числе бывшего полицейского, к лишению свободы от 9 до 11 лет за убийство ее зятя. Самой женщине, которая подтолкнула их к преступлению, дали 8 лет колонии, сообщил РИА Новости гособвинитель Дмитрий Дырнов.

По версии следствия, в декабре 2016-го года двое мужчин, один из которых тогда работал в правоохранительных органах, пришли в дом к 24-летнему жителю Кузнецка. Под надуманным предлогом они усадили его в машину и скрылись. Позже тело молодого человека с ножевыми ранениями было обнаружено неподалеку в лесу. По делу задержали трех человек.

Как установил суд, мужчин подговорила совершить преступление 47-летняя теща убитого Светлана Маркова, называющая себя целительницей. Она убедила их, что это принесет им удачу. Кроме того, женщина провела специальный ритуал и запретила исполнителям разговаривать друг с другом.

«Подсудимые не произнесли ни слова, общались между собой только жестами», — пояснил Дырдов.

Защита указывала, что клиенты Марковой были под гипнозом, но экспертиза опровергла эту версию.

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