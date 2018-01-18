Умер участник «Битвы экстрасенсов»

В Воронеже скончался участник десятого сезона программы «Битва экстрасенсов» Константин Ямпольский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его бывшего однокурсника Константина Кропотова.

По данным агентства, причиной смерти стала сердечная недостаточность. «Поступил он 15 января — Ямпольский Константин Валентинович. Родственники получили свидетельство — там указана причина смерти», — рассказали сотрудники Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ямпольский проходил обучение на театральном факультете Воронежского государственного института искусств. Его однокурсники собрали необходимую сумму на его похороны.

В проекте «Битва экстрасенсов» на ТНТ Ямпольский представлялся в качестве черного мага и парапсихолога. Он также стал победителем программы «Сверхъестественный отбор» на ТВ3, основал центр экстрасенсорики «Левиафан».

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