«Битву экстрасенсов» наказали за выдуманные предсказания

Мещанский суд Москвы удовлетворил иск жителя Череповца Романа Ксенофонтова к «ФМП Групп», требовавшего признать порочащей его честь информацию о причастности к пропаже его жены, прозвучавшую в программе «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Об этом порталу Gorodche.ru сообщил его адвокат Александр Чумаков.

Ксенофонтову присудили пять тысяч рублей в качестве морального ущерба вместо требуемых им пяти миллионов.

Истец недоволен исходом дела и намерен подать апелляцию. «За банальное оскорбление человека присуждают гораздо большие суммы, также мы не довольны, что ТНТ оказался как бы вообще не при делах, естественно, будет апелляция», — заявил представитель Ксенофонтова.

Череповчанин участвовал в съемках передачи «Экстрасенсы ведут расследование» в 2015 году. Участники шоу с помощью высших сил пытались выяснить, куда в 2013 году пропала его жена Кристина Нечаева и кто к этому причастен. В программу обратилась мать пропавшей женщины Ольга Леонова. Ясновидящие Зираддин Рзаев и Кажетта Ахметжанова заявили, что к исчезновению и даже убийству Нечаевой может быть причастен ее супруг.

По словам адвоката, во время съемок Ксенофонтов активно сотрудничал с редакторами шоу. Однако позже информация, полученная сотрудниками передачи из его уст, была подана так, словно экстрасенсы сами об этом узнали. Более того, эти же сведения представили в качестве «доказательства» его вины.

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