Госдума ополчилась на магов

Экстрасенсы и маги могут остаться без заработка и свободы — в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за платные эзотерические услуги. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает «Коммерсантъ FM».

В России сейчас около 800 тысяч магов, гадалок и экстрасенсов, это больше, чем врачей. Рынок паранормальных услуг в стране оценивается в 30 миллиардов рублей.

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Интерес к эзотерике подогревают телешоу. «Зрители-то за чистую монету это принимают и начинают отдавать им (экстрасенсам и магам — прим. «Ленты.ру») свои деньги, даже кредиты берут», — заявил автор законопроекта, депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он предлагает внести поправки в статьи Уголовного кодекса и наказывать экстрасенсов лишением свободы сроком до 10 лет.

Колдуны и гадалки против этого предложения. «Тот, кто работает по закону, в любом случае, никуда не спрячется и действует максимально прозрачно. И как любой труд, я считаю, такая деятельность должна оплачиваться», — считает участник «Битвы экстрасенсов».

Никаких настоящих экстрасенсов, магов и целителей не обнаружено, уверен старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН Александр Панчин. «Все люди, которые заявляли, что обладают какими-то невероятными способностями, при попытке пройти какую-нибудь проверку ее проваливали», — подчеркнул он.