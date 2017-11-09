«Белый маг» осужден за изнасилование 13-летней девочки

Калининский районный суд Уфы признал виновным 66-летнего местного жителя в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Башкортостан.

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Следствие установило, что в 2015 году подозреваемый изнасиловал девочку, пришедшую в гости к его внучке. О том, что потерпевшая беременна, стало известно по прошествии шести месяцев.

В ходе допроса задержанный свою вину не признал и заявил, что является белым магом, способным исцелять больных. Свидетели рассказали, что ранее он домогался еще до троих несовершеннолетних, причем одной из них он пообещал провести обряд изгнания демонов.

Осужденный приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на шесть месяцев.